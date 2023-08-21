Вучич заявил о раздавленной европейской экономике из-за действий НАТО

Журналист подчеркнул, что немецкая экономика является одной из самых сильных в ЕС. «Последствия того, что, по сути, является нападением одной страны НАТО на другую, чувствуются по всей Европе. И это просто безумие! Полное безумие! Эта война бьет по всем, возможно, за исключением России в долгосрочной перспективе, и укрепляет позиции государств за пределами ЕС», – отметил Карлсон, уточнив, что речь идет о странах Персидского залива, Китае и Турции.