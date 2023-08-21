Вучич заявил о раздавленной европейской экономике из-за действий НАТО
Президент Сербии Александр Вучич в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что действия НАТО на Украине «раздавили» экономику Европы. Об этом сообщил сам Карлсон в своем аккаунте в Twitter.
«В частности, он [президент Сербии] сказал, что война на Украине – война, проводимая НАТО против России, – разрушила европейскую экономику. Разрушение газопровода "Северный поток" администрацией [президента США Джо] Байдена или ее посредниками убивает немецкую экономику», – сказал Карлсон в пересказе прошедшего интервью.
Журналист подчеркнул, что немецкая экономика является одной из самых сильных в ЕС. «Последствия того, что, по сути, является нападением одной страны НАТО на другую, чувствуются по всей Европе. И это просто безумие! Полное безумие! Эта война бьет по всем, возможно, за исключением России в долгосрочной перспективе, и укрепляет позиции государств за пределами ЕС», – отметил Карлсон, уточнив, что речь идет о странах Персидского залива, Китае и Турции.
По словам Карлсона, встреча с Вучичем прошла в посольстве Сербии в Будапеште 20 августа. Журналист также опубликовал видеофрагмент встречи с Вучичем. Каких-либо заявлений на тему Украины президент Сербии на них не делал.
После начала военной операции на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ. В тоже время Сербия неоднократно подчеркивала, что не станет присоединяться к ним. Вучич заявлял, что республика присоединится к антироссийским санкциям лишь в том случае, если ее жизненно важные интересы окажутся под угрозой.