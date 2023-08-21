Россия будет добиваться осуждения плана Эстонии лишить граждан РФ права голоса

Стандарты, о которых идет речь, были введены законом, который в декабре 2022 г. принял эстонский парламент большинством голосов. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%. Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства.