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Политика

Россия будет добиваться осуждения плана Эстонии лишить граждан РФ права голоса

Ведомости

Россия будет добиваться осуждения международными структурами планов эстонских властей временно лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», – говорится в сообщении.

Захарова также добавила, что неконституционность законопроекта отмечают как оппозиционные политики Эстонии, так и партнеры правящей коалиции. Тем не менее закон, вероятно, будет продавлен в парламенте, поскольку исходит от партии премьера Каи Каллас, считает она.

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О законопроекте, подготовленном минюстом Эстонии, стало известно на прошлой неделе. Необходимость его принятия авторы объясняли тем, что Таллин «не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства», передавала радиостанция ERR. При этом в документе отмечалось, что он может противоречить положениям конституции страны, поэтому прояснить спорные вопросы предстоит государственному суду. Как отмечала ERR, следующие выборы в органы местного самоуправления пройдут в 2025 г.

Также на прошлой неделе Управление комиссара по правам человека ООН сочло эстонские стандарты противоречащими международным договорам о правах человека. В частности, в документе выражена озабоченность, как реформа образования скажется на русскоязычном населении страны.

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Стандарты, о которых идет речь, были введены законом, который в декабре 2022 г. принял эстонский парламент большинством голосов. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%. Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь не согласился с выводами спецдокладчиков ООН, заявив, что переход страны на эстоноязычное образование не нарушает прав национальных меньшинств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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