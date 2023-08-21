Россия будет добиваться осуждения плана Эстонии лишить граждан РФ права голоса
Россия будет добиваться осуждения международными структурами планов эстонских властей временно лишить граждан России и Белоруссии права голоса на муниципальных выборах. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», – говорится в сообщении.
Захарова также добавила, что неконституционность законопроекта отмечают как оппозиционные политики Эстонии, так и партнеры правящей коалиции. Тем не менее закон, вероятно, будет продавлен в парламенте, поскольку исходит от партии премьера Каи Каллас, считает она.
О законопроекте, подготовленном минюстом Эстонии, стало известно на прошлой неделе. Необходимость его принятия авторы объясняли тем, что Таллин «не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства», передавала радиостанция ERR. При этом в документе отмечалось, что он может противоречить положениям конституции страны, поэтому прояснить спорные вопросы предстоит государственному суду. Как отмечала ERR, следующие выборы в органы местного самоуправления пройдут в 2025 г.
Также на прошлой неделе Управление комиссара по правам человека ООН сочло эстонские стандарты противоречащими международным договорам о правах человека. В частности, в документе выражена озабоченность, как реформа образования скажется на русскоязычном населении страны.
Стандарты, о которых идет речь, были введены законом, который в декабре 2022 г. принял эстонский парламент большинством голосов. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%. Также с 2024 г. от педагогов будут требовать знания государственного языка на уровне С1, а «заниматься проведением учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке» они смогут только с разрешения правительства.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь не согласился с выводами спецдокладчиков ООН, заявив, что переход страны на эстоноязычное образование не нарушает прав национальных меньшинств.