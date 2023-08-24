Против сотрудника ВПК Калининградской области возбудили дело о защите гостайны
УФСБ России по Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из структурных подразделений предприятия военно-промышленного комплекса по факту нарушения законодательства о защите гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что подозреваемый выехал в Армению, несмотря на наличие ограничения на право выезда из-за доступа к гостайне. При этом при пересечении границы он не сказал о наличии соответствующего запрета.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. В частности, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.