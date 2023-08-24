Газета
Общество

Против сотрудника ВПК Калининградской области возбудили дело о защите гостайны

Ведомости

УФСБ России по Калининградской области возбудила уголовное дело в отношении руководителя одного из структурных подразделений предприятия военно-промышленного комплекса по факту нарушения законодательства о защите гостайны. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый выехал в Армению, несмотря на наличие ограничения на право выезда из-за доступа к гостайне. При этом при пересечении границы он не сказал о наличии соответствующего запрета. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. 

4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. В частности, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных