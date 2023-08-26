Богомаз сообщил о частичном нарушении энергоснабжения в Кирилловке из-за обстрела
Село Кирилловка подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате в населенном пункте было частично нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
24 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Обошлось также без пострадавших, однако в населенном пункте было нарушено энергоснабжение. На его восстановление ушло около четырех часов.
Кроме того, по данным Минобороны, в тот же день в небе над регионом были сбиты два беспилотника. Богомаз о происшествии не сообщал.
После начала спецоперации Украина стала регулярно обстреливать приграничные российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.