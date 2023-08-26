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Богомаз сообщил о частичном нарушении энергоснабжения в Кирилловке из-за обстрела

Ведомости

Село Кирилловка подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате в населенном пункте было частично нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения. Частично нарушено энергоснабжение», – написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

24 августа ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области. Обошлось также без пострадавших, однако в населенном пункте было нарушено энергоснабжение. На его восстановление ушло около четырех часов.

Кроме того, по данным Минобороны, в тот же день в небе над регионом были сбиты два беспилотника. Богомаз о происшествии не сообщал.

После начала спецоперации Украина стала регулярно обстреливать приграничные российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Брянской области установлен средний уровень реагирования. В регионе также действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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