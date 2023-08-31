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Захарова заявила об отсутствии территориальных претензий между Россией и Китаем

Ведомости

Россия и Китай придерживаются единой позиции о том, что пограничный вопрос между двумя странами окончательно разрешен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Отвечая на вопрос о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский, Захарова объяснила, что этот вопрос был окончательно урегулирован в 2005 г. ратификацией дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе. В соответствии с ним остров Большой Уссурийский поделили между сторонами.

«Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 г. на острове Большой Уссурийский», – заявила официальный представитель МИДа.

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Захарова подчеркнула, что разрешение вопроса линии прохождения границы между Россией и Китаем стало результатом многолетней работы двух государств и отражением высокого уровня взаимоотношений, а также внесло вклад в обеспечение безопасности и стабильности. Оно является успешным примером для всех мировых государств.

Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаров с 1920–1930-х гг. контролировали советские войска. После распада СССР острова остались под юрисдикцией России. В 2004 г. было заключено, а в 2005 г. ратифицировано соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского и всего острова Тарабаров. Территории передали КНР 14 октября 2008 г. после демаркации российско-китайской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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