Захарова заявила об отсутствии территориальных претензий между Россией и Китаем

Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаров с 1920–1930-х гг. контролировали советские войска. После распада СССР острова остались под юрисдикцией России. В 2004 г. было заключено, а в 2005 г. ратифицировано соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского и всего острова Тарабаров. Территории передали КНР 14 октября 2008 г. после демаркации российско-китайской границы.