Захарова заявила об отсутствии территориальных претензий между Россией и Китаем
Россия и Китай придерживаются единой позиции о том, что пограничный вопрос между двумя странами окончательно разрешен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский, Захарова объяснила, что этот вопрос был окончательно урегулирован в 2005 г. ратификацией дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе. В соответствии с ним остров Большой Уссурийский поделили между сторонами.
«Делимитация и демаркация нашей общей границы завершена на всей ее протяженности (почти 4300 км), в том числе в 2008 г. на острове Большой Уссурийский», – заявила официальный представитель МИДа.
Захарова подчеркнула, что разрешение вопроса линии прохождения границы между Россией и Китаем стало результатом многолетней работы двух государств и отражением высокого уровня взаимоотношений, а также внесло вклад в обеспечение безопасности и стабильности. Оно является успешным примером для всех мировых государств.
Большой Уссурийский вместе с соседним островом Тарабаров с 1920–1930-х гг. контролировали советские войска. После распада СССР острова остались под юрисдикцией России. В 2004 г. было заключено, а в 2005 г. ратифицировано соглашение о передаче Китаю западной части Большого Уссурийского и всего острова Тарабаров. Территории передали КНР 14 октября 2008 г. после демаркации российско-китайской границы.