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ЮНЕСКО призвали дать публичную оценку дискриминации русскоязычных жителей Латвии

Ведомости

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало гендиректора организацию Одри Азуле обратить внимание на дискриминацию русскоязычных жителей Латвии по языковому признаку, а также дать публичную оценку действиям властей Латвии и призвать их к выполнению международных обязательств. Об этом сообщили в Telegram-канале постпредства.

«ЮНЕСКО выступает за свободу выражения каждого человека на выбранном им языке, что закреплено в соответствующих международных документах по правам человека, включая всеобщую декларацию прав человека, и подчеркнуто в рекомендации ЮНЕСКО о развитии и использовании многоязычия (2003 г.)», – напомнили в постоянном представительстве.

В Ведомстве утверждают, что после внесения поправок в миграционное законодательство, как минимум 6 000 россиян, не сдавших языковой экзамен по латышскому языку, столкнулись с угрозой выдворения из страны.

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В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым выданные россиянам постоянные виды на жительство заканчивают свое действие 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. стало известно, что россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать языковой экзамен. 4 сентября сообщалось, что испытание с первой попытки не прошли 61% граждан России. МИД РФ неоднократно называл поправки дискриминационными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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