ЮНЕСКО призвали дать публичную оценку дискриминации русскоязычных жителей Латвии

В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым выданные россиянам постоянные виды на жительство заканчивают свое действие 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. стало известно, что россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать языковой экзамен. 4 сентября сообщалось, что испытание с первой попытки не прошли 61% граждан России. МИД РФ неоднократно называл поправки дискриминационными.