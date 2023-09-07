ЮНЕСКО призвали дать публичную оценку дискриминации русскоязычных жителей Латвии
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало гендиректора организацию Одри Азуле обратить внимание на дискриминацию русскоязычных жителей Латвии по языковому признаку, а также дать публичную оценку действиям властей Латвии и призвать их к выполнению международных обязательств. Об этом сообщили в Telegram-канале постпредства.
«ЮНЕСКО выступает за свободу выражения каждого человека на выбранном им языке, что закреплено в соответствующих международных документах по правам человека, включая всеобщую декларацию прав человека, и подчеркнуто в рекомендации ЮНЕСКО о развитии и использовании многоязычия (2003 г.)», – напомнили в постоянном представительстве.
В Ведомстве утверждают, что после внесения поправок в миграционное законодательство, как минимум 6 000 россиян, не сдавших языковой экзамен по латышскому языку, столкнулись с угрозой выдворения из страны.
В сентябре 2022 г. латвийский сейм одобрил поправки, согласно которым выданные россиянам постоянные виды на жительство заканчивают свое действие 1 сентября 2023 г. Чтобы остаться в Латвии, необходимо в том числе сдать экзамен на знание государственного языка на уровне А2. В августе 2023 г. стало известно, что россиянам дали возможность получить временный вид на жительство на два года, чтобы подготовиться и сдать языковой экзамен. 4 сентября сообщалось, что испытание с первой попытки не прошли 61% граждан России. МИД РФ неоднократно называл поправки дискриминационными.