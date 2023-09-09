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Собянин электронно проголосовал на выборах мэра Москвы

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании на выборах главы столицы. Об этом 9 сентября, во второй день голосования, он сообщил в своем Telegram-канале.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», – написал Собянин.

Он уточнил, что при желании избиратели могут проголосовать на участке. Выбрать можно любой, поскольку «благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего», добавил мэр Москвы.

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8 сентября в Москве начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн. В выборах главы города участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.

Замглавы ЦИК Николай Булаев говорил, что явка в Подмосковье на участках превысила 20%, а Москва и Московская область активно голосуют дистанционно: на утро 9 сентября проголосовало при помощи ДЭГ почти 70% подавших заявки избирателей. В столице таким способом проголосовали «далеко за полтора миллиона», отмечал Булаев. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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