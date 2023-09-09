На выборах мэра Москвы проголосовали уже более 2,2 млн человек
В выборах мэра Москвы на данный момент приняли участие уже 2,24 млн человек, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
«В настоящее время в выборах мэра приняли участие уже 2,24 человек. При этом большинство из них проголосовали онлайн, потому что это самый быстрый и удобный из существующих сегодня способов сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг», – рассказал он.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала ранее, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. В 21 субъекте пройдут выборы глав регионов. Будут замещаться более 33 000 мандатов.
В Москве 8 сентября начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.
Сегодня на выборах мэра Москвы дистанционно проголосовал президент России Владимир Путин, заявив, что электронное голосование с каждым годом набирает популярность, появляясь в новых регионах, им пользуются все больше избирателей. Он также призвал жителей регионов страны, в которых в эти дни проходят выборы, принять участие в голосовании.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.