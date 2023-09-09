На выборах мэра Москвы проголосовали уже более 2,2 млн человек

«В настоящее время в выборах мэра приняли участие уже 2,24 человек. При этом большинство из них проголосовали онлайн, потому что это самый быстрый и удобный из существующих сегодня способов сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг», – рассказал он.