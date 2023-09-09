Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы, передает пресс-служба Кремля.
«Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы», – заявил президент в своем обращении по случаю проходящего в России голосования.
Глава государства призвал жителей регионов страны, в которых в эти дни проходят выборы, принять участие в голосовании, отметив удобство выстроенных избирательных процедур.
«Имею в виду и трехдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно», – пояснил он.
По словам Путина, электронное голосование с каждым годом набирает популярность, появляясь в новых регионах, им пользуются все больше избирателей.
«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», – резюмировал он.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Москве 8 сентября начались выборы мэра и депутатов 13 муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском округах. Принять участие в выборах можно до 10 сентября (участки работают с 08:00 до 20:00 мск). Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала ранее, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. В 21 субъекте пройдут выборы глав регионов. Будут замещаться более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.