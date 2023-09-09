Путин: Смоленск должен стать привлекательным форпостом Запада России
Смоленск должен стать привлекательным форпостом Запада России, для этого необходимо многое сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.
«Смоленск – это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого, повторю еще раз, очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем», – сказал Путин.
Он добавил, что сделано в регионе уже немало, но нужно сделать «гораздо больше», и для работы ждать «наступления каких-то обстоятельств» не нужно. Потенциал у области очень хороший, а команда формируется профессиональная, отметил президент.
В ходе совещания Путин также заявил об очевидных успехах региона по ряду направлений. По его словам, индекс промпроизводства в первом полугодии текущего года составил 111,9%, что является седьмым результатом по стране, а выпуск обрабатывающих предприятий вырос сразу на 17,5%. Глава государства также отметил «неплохие перспективы» в аграрном секторе Смоленской области. Перед руководством региона, добавил Путин, стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие области, запускать новые инфраструктурные и логистические проекты, поощрять деловую активность, работать над повышением доходов и качества жизни людей и развивать социальную сферу.