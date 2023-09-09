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Путин: Смоленск должен стать привлекательным форпостом Запада России

Ведомости

Смоленск должен стать привлекательным форпостом Запада России, для этого необходимо многое сделать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.

«Смоленск – это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого, повторю еще раз, очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем», – сказал Путин.

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Он добавил, что сделано в регионе уже немало, но нужно сделать «гораздо больше», и для работы ждать «наступления каких-то обстоятельств» не нужно. Потенциал у области очень хороший, а команда формируется профессиональная, отметил президент.

В ходе совещания Путин также заявил об очевидных успехах региона по ряду направлений. По его словам, индекс промпроизводства в первом полугодии текущего года составил 111,9%, что является седьмым результатом по стране, а выпуск обрабатывающих предприятий вырос сразу на 17,5%. Глава государства также отметил «неплохие перспективы» в аграрном секторе Смоленской области. Перед руководством региона, добавил Путин, стоит задача организовать работу таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие области, запускать новые инфраструктурные и логистические проекты, поощрять деловую активность, работать над повышением доходов и качества жизни людей и развивать социальную сферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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