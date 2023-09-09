Путин: Смоленск должен стать привлекательным форпостом Запада России

«Смоленск – это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого, повторю еще раз, очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем», – сказал Путин.