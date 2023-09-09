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На северо-западе Крыма сбили украинский беспилотник

Ведомости

На северо-западе Крыма был сбит украинский беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», – написал он.

Информация о нанесенном ущербе или пострадавших не приводится.

8 сентября Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на севере полуострова и пресеченной попытке теракта на железной дороге. До этого он сообщал о попытке атаковать Крым 30 августа. По его словам, в восточной части полуострова ПВО сбила крылатую ракету. Кроме того, в ночь на 30 августа украинскими беспилотниками был атакован Севастополь. Как сообщал глава города Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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