На северо-западе Крыма сбили украинский беспилотник

8 сентября Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на севере полуострова и пресеченной попытке теракта на железной дороге. До этого он сообщал о попытке атаковать Крым 30 августа. По его словам, в восточной части полуострова ПВО сбила крылатую ракету. Кроме того, в ночь на 30 августа украинскими беспилотниками был атакован Севастополь. Как сообщал глава города Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.