На северо-западе Крыма сбили украинский беспилотник
На северо-западе Крыма был сбит украинский беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации», – написал он.
Информация о нанесенном ущербе или пострадавших не приводится.
8 сентября Аксенов сообщил о сбитом БПЛА на севере полуострова и пресеченной попытке теракта на железной дороге. До этого он сообщал о попытке атаковать Крым 30 августа. По его словам, в восточной части полуострова ПВО сбила крылатую ракету. Кроме того, в ночь на 30 августа украинскими беспилотниками был атакован Севастополь. Как сообщал глава города Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.