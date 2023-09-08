Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике на севере Крыма
На севере Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», – написал он.
Ранее сегодня Аксенов сообщил о пресечении попытки теракта на железной дороге в Крыму. По его словам, атака готовилась по заданию украинских спецслужб. В результате подозреваемый был задержан.
В ФСБ уточнили, что злоумышленник 1978 г. р. является жителем Севастополя. Целью его диверсии было нарушение воинских перевозок. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело, суд заключил мужчину под стражу.
В предыдущий раз Аксенов сообщал о попытке атаковать Крым 30 августа. По его словам, в восточной части полуострова ПВО сбила крылатую ракету. Кроме того, в ночь на 30 августа украинскими беспилотниками был атакован Севастополь. Как сообщал глава города Михаил Развожаев, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.