Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы
На выборах мэра Москвы проголосовали уже свыше 2,5 млн человек, сообщил Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
«Более 2,5 млн москвичей уже приняли в участие в выборах... Избирательные участки закрылись сегодня в 20:00 и откроются снова в 8:00», – говорится в сообщении.
Штаб напомнил, что электронное голосование будет работать без перерыва до 20:00 воскресенья. Председатель Московской городской избирательной комиссии, в свою очередь, выразила уверенность, что интерес к выборам сохранится и завтра, в последний день голосования.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября, проголосовать можно до 20:00 мск 10 сентября. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Сегодня дистанционно в голосовании приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, а также его заместители.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала ранее, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. В 21 субъекте пройдут выборы глав регионов. Будут замещаться более 33 000 мандатов.