Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы

Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала ранее, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. В 21 субъекте пройдут выборы глав регионов. Будут замещаться более 33 000 мандатов.