Как проголосовало руководство правительства

Как проголосовало руководство правительстваПремьер-министр Михаил Мишустин и его заместители использовали ДЭГ
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы, сообщила пресс-служба правительства.
«Происходящие в мире события подтверждают важность осознанного выбора собственного пути. Выбора того, какой будет наша жизнь, наши города и регионы, наша страна», – прокомментировал он проходящее в России голосование.
В выборах муниципальных депутатов Москвы осенью прошлого года Мишустин также участвовал в онлайн-режиме.
Аналогичным образом проголосовал и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в том числе цифровизацию и технологическое развитие РФ, напомнив, что электронно можно проголосовать сейчас в 25 регионах страны.
«Как видите, на ваших глазах у меня это заняло меньше минуты. Предлагаю всем воспользоваться этим очень удобным сервисом», – сказал он после завершения процедуры голосования на своем смартфоне.
Дистанционный формат выбрали также зампред правительства Александр Новак, проголосовавший с ноутбука из своего кабинета, а также находящийся в рабочей поездке на Сахалин вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, использовавший для этого планшет российского производства.
Вице-премьер Виктория Абрамченко в свою очередь лично посетила избирательный участок, где, отсканировав свой паспорт, воспользовалась специальным терминалом электронного голосования.
Ранее сегодня дистанционно проголосовал и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, а также президент России Владимир Путин, заявивший, что электронное голосование с каждым годом набирает популярность, появляясь в новых регионах, им пользуются все больше избирателей. Глава государства призвал жителей регионов страны, в которых в эти дни проходят выборы, принять участие в голосовании.
«Выборы – это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы», – сказал он.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября, проголосовать можно до 20:00 мск 10 сентября. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн. По последним данным, в выборах мэра приняли участие уже 2,24 млн человек. Как подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, большинство из них проголосовали онлайн.
В выборах главы столицы участвуют действующий мэр Сергей Собянин (от «Единой России»), вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков (от «Новых людей») и Борис Чернышов (от ЛДПР), депутат Госдумы, руководитель московского отделения «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев и депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Леонид Зюганов.
Единый день голосования назначен в России на 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября впервые проходят в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала ранее, что в 85 регионах проходит 4270 избирательных кампаний разного уровня. В 21 субъекте пройдут выборы глав регионов. Будут замещаться более 33 000 мандатов.
Всего дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяется в этом году на выборах в 24 регионах, в 18 из них – впервые. Электронное голосование пройдет в том числе на выборах губернаторов Алтайского края, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областей, на выборах в региональные парламенты Архангельской, Владимирской и Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Пермского края.