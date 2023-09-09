Как проголосовало руководство правительства

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО начались 8 сентября, проголосовать можно до 20:00 мск 10 сентября. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и онлайн. По последним данным, в выборах мэра приняли участие уже 2,24 млн человек. Как подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев, большинство из них проголосовали онлайн.