Газета
Политика

Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Москве

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы, он сделал это дистанционно, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования», — рассказали в правительстве. 

В кабмине напомнили, что выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления проходят в этом году в 82 субъектах страны. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках.

Ранее по теме: Памфилова сообщила о блокировке 29 000 воздействий на интернет-ресурсы ЦИК

Ранее сегодня участие в голосовании принял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дистанционное электронное голосование (ДЭГ) «очень удобной, надежной формой голосования». Накануне такой же способ выбрал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.

С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовали 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных