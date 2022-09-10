Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Москве
Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы, он сделал это дистанционно, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования», — рассказали в правительстве.
В кабмине напомнили, что выборы глав регионов, региональных парламентов и органов местного самоуправления проходят в этом году в 82 субъектах страны. В ряде территорий, в том числе в Москве, избиратели могут голосовать как онлайн, так и на участках.
Ранее сегодня участие в голосовании принял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дистанционное электронное голосование (ДЭГ) «очень удобной, надежной формой голосования». Накануне такой же способ выбрал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней.
С помощью ДЭГа в Москве к 20.00 пятницы проголосовали 1 006 499 избирателей (13,31% от их общего числа), сообщил «Ведомостям» зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такой уровень «онлайн-явки» сопоставим с результатами прошлого года, когда проходили выборы в Госдуму, – тогда 1,3 млн москвичей также проголосовали онлайн именно в первый день.