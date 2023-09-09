Украина пригрозила Польше жалобой в ВТО при продлении запрета на ввоз зерна
Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если Польша продлит срок действия запрета на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью агентству Bloomberg.
«Рынок Польши не является для нас критичным. Для нас критически важно снять ограничения», – сказал Качка.
По его словам, в Киеве считают данное решение Польши ошибочным и готовы к длительному разбирательству в ВТО.
Украинский чиновник также прогнозирует, что экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины по итогам текущего сезона превысит 60 млн тонн против 68 млн тонн в прошлом году. Он также заявил, что зерновая сделка утратила свою актуальность.
Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна в апреле, аналогичные меры приняли Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария для защиты местных сельхозпроизводителей, которым дешевое украинское зерно причинило существенные убытки.
В итоге 2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября.
При этом польский премьер Матеуш Моравецкий 8 сентября заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна с Украины и после 15 сентября независимо от того, какое решение примет по этому поводу ЕК.