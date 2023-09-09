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Политика

Украина пригрозила Польше жалобой в ВТО при продлении запрета на ввоз зерна

Ведомости

Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае, если Польша продлит срок действия запрета на ввоз украинского зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в интервью агентству Bloomberg.

«Рынок Польши не является для нас критичным. Для нас критически важно снять ограничения», – сказал Качка.

По его словам, в Киеве считают данное решение Польши ошибочным и готовы к длительному разбирательству в ВТО.

Украинский чиновник также прогнозирует, что экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины по итогам текущего сезона превысит 60 млн тонн против 68 млн тонн в прошлом году. Он также заявил, что зерновая сделка утратила свою актуальность.

Польша ввела запрет на ввоз украинского зерна в апреле, аналогичные меры приняли Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария для защиты местных сельхозпроизводителей, которым дешевое украинское зерно причинило существенные убытки.

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В итоге 2 мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, но разрешила его транзит и экспорт в остальные страны Евросоюза. В начале июня ЕК продлила этот запрет до 15 сентября.

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий 8 сентября заявил, что Варшава продлит запрет на импорт зерна с Украины и после 15 сентября независимо от того, какое решение примет по этому поводу ЕК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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