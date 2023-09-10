На Украине проверят Reuters после публикации агентством фото работы ПВО

Reuters на одном из кадров запечатлело ракету, которая «вылетает по беспилотнику из района многоэтажной застройки». На другой фотографии виден мощный взрыв, вызванный падением дрона. По данным ВСУ, все беспилотники ночью были сбиты, на город упали обломки, пишет издание. Минобороны России об ударах по Киеву не сообщало.