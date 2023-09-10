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На Украине проверят Reuters после публикации агентством фото работы ПВО

Ведомости

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат анонсировал возможную проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии атаки беспилотников на Киев, где также была запечатлена работа ПВО, пишет «Страна.ua».

«Я не имел возможности ознакомиться (со снимками), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», – сказал он.

Reuters на одном из кадров запечатлело ракету, которая «вылетает по беспилотнику из района многоэтажной застройки». На другой фотографии виден мощный взрыв, вызванный падением дрона. По данным ВСУ, все беспилотники ночью были сбиты, на город упали обломки, пишет издание. Минобороны России об ударах по Киеву не сообщало.

Публикация кадров с работой ПВО или передвижениями войск влечет на Украине уголовную ответственность. По данным издания, власти «активно задерживают» тех, кто снимает видео работы ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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