На Украине проверят Reuters после публикации агентством фото работы ПВО
Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат анонсировал возможную проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии атаки беспилотников на Киев, где также была запечатлена работа ПВО, пишет «Страна.ua».
«Я не имел возможности ознакомиться (со снимками), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься», – сказал он.
Reuters на одном из кадров запечатлело ракету, которая «вылетает по беспилотнику из района многоэтажной застройки». На другой фотографии виден мощный взрыв, вызванный падением дрона. По данным ВСУ, все беспилотники ночью были сбиты, на город упали обломки, пишет издание. Минобороны России об ударах по Киеву не сообщало.
Публикация кадров с работой ПВО или передвижениями войск влечет на Украине уголовную ответственность. По данным издания, власти «активно задерживают» тех, кто снимает видео работы ПВО.