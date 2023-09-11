Нарушения на выборах зафиксировали в 12 регионах
Избирательные комиссии в ходе выборов зафиксировали нарушения в 12 регионах из 86 субъектов, где проходили процедуры. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах голосования.
«У нас на 10 утра нынешнего дня, 11 сентября, из 86 субъектов, где были кампании, (у нас в 85 проходили кампании, но вы знаете, ЯНАО у нас как матрешка участвовал в выборах), <…> были случаи в 12 субъектах», – рассказала Памфилова.
Нарушения были зафиксированы в Башкортостане, Калмыкии, Хабаровском крае, Владимирской, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Самарской, Тверской, Ульяновской, Ярославской областях и Москве. В этих регионах нарушения произошли на 21 избирательном участке, всего были признаны недействительными 1307 бюллетеней.
«Эта цифра маленькая, конечно, небольшая. Но почему мы так жестко к этому относимся? За каждой единицей стоит человек, который голосовал. И по вине каких-либо недобросовестных людей пришлось 1307 голосов признать недействительными», – заявила Памфилова, добавив, что виновные должны понести наказание.
Она поблагодарила комиссии за оперативную работу по выявлению и устранению нарушений. В числе нарушений, которые обозначила Памфилова, были вбросы, превышение числа бюллетеней из сейфпакетов и стационарных ящиков, нарушение порядка работы с документацией, нарушение порядка при досрочном голосовании и др.
Выборы в России состоялись с 8 по 10 сентября в 85 регионах, всего прошли 4270 избирательных кампаний разного уровня. По итогам будут замещены более 33 000 мандатов, на выборы выдвинулись свыше 85 000 кандидатов из 23 партий. Были зарегистрированы представители 20 партий, всего 81 000 кандидатов, больше всего кандидатов у «Единой России», затем у КПРФ и ЛДПР.