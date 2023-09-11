Песков: спецоперация продолжится ради полной ликвидации ударов по России
«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована», – сказал он.
Песков добавил, что средства ПВО, а также службы безопасности России «совершенствуют свои методы борьбы» с дронами. Он выразил надежду, что в будущем удастся полностью ликвидировать подобные угрозы, однако, по словам Пескова, исключить такие атаки можно будет только в случае доведения спецоперации «до победного конца».
По подсчетам РБК, с начала спецоперации число попыток атаковать территорию России при помощи беспилотников превысило 500. Самая масштабная атака за последнее время произошла 30 августа, когда Киев попытался ударить по пяти регионам Центральной России, включая Московскую область, а также по Псковской области и Севастополю.
Кроме того, регулярно о пресечении атак на Москву сообщает мэр столицы Сергей Собянин. В предыдущий раз российские силы ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве 7 сентября. По данным Собянина, беспилотник был сбит в Раменском городском округе. Обошлось без разрушений и пострадавших.