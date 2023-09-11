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Песков: спецоперация продолжится ради полной ликвидации ударов по России

Ведомости

Спецоперация России на Украине продолжится, чтобы полностью исключить угрозу атак Киева на Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована», – сказал он. 

Песков добавил, что средства ПВО, а также службы безопасности России «совершенствуют свои методы борьбы» с дронами. Он выразил надежду, что в будущем удастся полностью ликвидировать подобные угрозы, однако, по словам Пескова, исключить такие атаки можно будет только в случае доведения спецоперации «до победного конца».

По подсчетам РБК, с начала спецоперации число попыток атаковать территорию России при помощи беспилотников превысило 500. Самая масштабная атака за последнее время произошла 30 августа, когда Киев попытался ударить по пяти регионам Центральной России, включая Московскую область, а также по Псковской области и Севастополю.

Кроме того, регулярно о пресечении атак на Москву сообщает мэр столицы Сергей Собянин. В предыдущий раз российские силы ПВО уничтожили дрон на подлете к Москве 7 сентября. По данным Собянина, беспилотник был сбит в Раменском городском округе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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