Песков: спецоперация продолжится ради полной ликвидации ударов по России

Песков добавил, что средства ПВО, а также службы безопасности России «совершенствуют свои методы борьбы» с дронами. Он выразил надежду, что в будущем удастся полностью ликвидировать подобные угрозы, однако, по словам Пескова, исключить такие атаки можно будет только в случае доведения спецоперации «до победного конца».