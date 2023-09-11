Эрдоган и Пашинян договорились продолжать усилия по достижению мира в регионе

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита G20 Эрдоган заявил, что действия Армении в Нагорном Карабахе являются неправильными, с ними нельзя мириться. Тогда он добавил, что на переговорах с Пашиняном будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно.