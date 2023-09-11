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Политика

Эрдоган и Пашинян договорились продолжать усилия по достижению мира в регионе

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале армянского правительства.

Лидеры Армении и Турции обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.

«В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона», – говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжать «дипломатические усилия» в этом направлении.

Ранее по теме: Эрдоган назвал «неправильными» действия Армении в Нагорном Карабахе

Накануне на пресс-конференции по итогам саммита G20 Эрдоган заявил, что действия Армении в Нагорном Карабахе являются неправильными, с ними нельзя мириться. Тогда он добавил, что на переговорах с Пашиняном будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно.

9 сентября национальное собрание НКР избрало президентом республики Самвела Шахраманяна. После этого МИД Азербайджана осудил проведение выборов и призвал международное сообщество дать политическую оценку шагам Армении. Власти назвали проведение выборов нарушением Конституции республики и ее законов, а также норм и принципов международного права.

С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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