Эрдоган и Пашинян договорились продолжать усилия по достижению мира в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале армянского правительства.
Лидеры Армении и Турции обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.
«В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона», – говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились продолжать «дипломатические усилия» в этом направлении.
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита G20 Эрдоган заявил, что действия Армении в Нагорном Карабахе являются неправильными, с ними нельзя мириться. Тогда он добавил, что на переговорах с Пашиняном будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно.
9 сентября национальное собрание НКР избрало президентом республики Самвела Шахраманяна. После этого МИД Азербайджана осудил проведение выборов и призвал международное сообщество дать политическую оценку шагам Армении. Власти назвали проведение выборов нарушением Конституции республики и ее законов, а также норм и принципов международного права.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении».