Эрдоган назвал «неправильными» действия Армении в Нагорном Карабахе
Действия Армении в Нагорном Карабахе являются неправильными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20, пишет ТАСС.
«Те шаги [Армении], которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, – это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны – члены ЕС тоже с этим не мирятся», – сказал президент.
Он добавил, что на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые планируются завтра, будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно. «Западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять», – уточнил он.
9 сентября национальное собрание НКР избрало президентом республики Самвела Шахраманяна. До него пост президента занимал Араик Арутюнян, который возглавлял республику с 2020 г. и в конце августа объявил об отставке. После этого МИД Азербайджана осудил проведение выборов и призвал международное сообщество дать политическую оценку шагам Армении. Власти назвали проведение выборов нарушением Конституции республики и ее законов, а также норм и принципов международного права.
С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении».
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную» работу как с Арменией, так и с Азербайджаном.