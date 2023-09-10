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Политика

Эрдоган назвал «неправильными» действия Армении в Нагорном Карабахе

Ведомости

Действия Армении в Нагорном Карабахе являются неправильными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20, пишет ТАСС.

«Те шаги [Армении], которые здесь предпринимаются, особенно в Карабахе, – это неправильные шаги, с этим нельзя мириться, и страны – члены ЕС тоже с этим не мирятся», – сказал президент.

Он добавил, что на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые планируются завтра, будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно. «Западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять», – уточнил он.

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Этот шаг вызвал настороженность в Кремле

9 сентября национальное собрание НКР избрало президентом республики Самвела Шахраманяна. До него пост президента занимал Араик Арутюнян, который возглавлял республику с 2020 г. и в конце августа объявил об отставке. После этого МИД Азербайджана осудил проведение выборов и призвал международное сообщество дать политическую оценку шагам Армении. Власти назвали проведение выборов нарушением Конституции республики и ее законов, а также норм и принципов международного права.

С конца августа Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах в районе Карабаха. Пашинян в связи с концентрацией войск Азербайджана заявлял, что Баку «демонстрирует намерение начать новую военную провокацию против Нагорного Карабаха и Армении». 

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия продолжает «скрупулезную, последовательную, конструктивную» работу как с Арменией, так и с Азербайджаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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