Эрдоган назвал «неправильными» действия Армении в Нагорном Карабахе

Он добавил, что на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые планируются завтра, будет отмечено, что принять выборы в парламенте непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) невозможно. «Западные страны и другие, с которыми мы встречались до сих пор, не принимают эти выборы. Это не то, что произойдет, это не те выборы, которые можно принять», – уточнил он.