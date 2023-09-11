СК Белоруссии начал спецпроизводство по делу BYPOL

В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела, участникам BYPOL, был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Верховный суд оставил приговор Тихановской в силе. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве, которая оказывает ей финансовую поддержку.