СК Белоруссии начал спецпроизводство по делу BYPOL
Следственный комитет Белоруссии начал процесс специального производства в отношении бывших участников оппозиционной организации BYPOL, признанной в стране террористической, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Спецпроизводство будут вести в отношении шести представителей организации и входящих в нее подразделений «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога». В Белоруссии спецпроизводство ведется по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами республики.
Генеральный прокурор согласовал постановление председателя СК о проведение производства, рассказали в ведомстве. Обвинения в создании и руководстве экстремистским формированием, возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и действиях с целью захвата власти предъявлены Александру Азарову, Владимиру Жигарю, Игорю Лобану, Андрею Остаповичу, Матвею Купрейчику и Олегу Талерчику. В зависимости от роли каждого дополнительно следствие инкриминировало им ряд других обвинений, в том числе измена государству, клевета в отношении президента республики и организация терроризма группой лиц.
В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела, участникам BYPOL, был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Верховный суд оставил приговор Тихановской в силе. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве, которая оказывает ей финансовую поддержку.