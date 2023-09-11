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СК Белоруссии начал спецпроизводство по делу BYPOL

Ведомости

Следственный комитет Белоруссии начал процесс специального производства в отношении бывших участников оппозиционной организации BYPOL, признанной в стране террористической, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Спецпроизводство будут вести в отношении шести представителей организации и входящих в нее подразделений «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога». В Белоруссии спецпроизводство ведется по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится за пределами республики.

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Генеральный прокурор согласовал постановление председателя СК о проведение производства, рассказали в ведомстве. Обвинения в создании и руководстве экстремистским формированием, возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и действиях с целью захвата власти предъявлены Александру Азарову, Владимиру Жигарю, Игорю Лобану, Андрею Остаповичу, Матвею Купрейчику и Олегу Талерчику. В зависимости от роли каждого дополнительно следствие инкриминировало им ряд других обвинений, в том числе измена государству, клевета в отношении президента республики и организация терроризма группой лиц.

В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил бывшего кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела, участникам BYPOL, был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Верховный суд оставил приговор Тихановской в силе. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве, которая оказывает ей финансовую поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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