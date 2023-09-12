Путин: надежнее вкладывать капиталы в Россию
Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании ВЭФ.
«Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров, и хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию», – сказал он.
Речь идет как о масштабных инфраструктурных проектах, так и о локальных проектах городского развития и туризма, пояснил Путин. Он призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин также призывал российский бизнес вкладывать деньги в отечественные проекты. «У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился», – сказал президент.
В марте во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он заявил, что ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Путин подчеркнул, что компании, которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».