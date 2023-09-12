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Путин: надежнее вкладывать капиталы в Россию

Ведомости

Надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на пленарном заседании ВЭФ.  

«Уже обращался к нашим предпринимателям, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров, и хочу еще раз сегодня повторить: надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию», – сказал он.

Речь идет как о масштабных инфраструктурных проектах, так и о локальных проектах городского развития и туризма, пояснил Путин. Он призвал бизнес «не наступать дважды на одни и те же грабли».

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин также призывал российский бизнес вкладывать деньги в отечественные проекты. «У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился», – сказал президент.

В марте во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он заявил, что ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Путин подчеркнул, что компании, которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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