Путин: надежнее вкладывать капиталы в Россию

В марте во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он заявил, что ответственный бизнес не прячет полученные средства в офшоры, а регистрирует компании в России и вкладывает деньги в строительство социальных объектов и инфраструктуры, тем самым делая «жизнь всех лучше». Путин подчеркнул, что компании, которые вкладывают ресурсы в создание собственных технологий и торговых марок, «должны и будут поддерживаться».