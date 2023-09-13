Захарова назвала спекуляцией данные о включении Навального в обмен с США
Публикация газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы рассматривается для обмена заключенными между Россией и США, является спекуляцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ВЭФ, трансляция которого шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», – сказала она. Захарова подчеркнула, что тема обмена не может обсуждаться через американские газеты.
10 сентября WSJ со ссылкой на источники среди чиновников нескольких стран сообщила, что в сделку обмена заключенными между США и РФ якобы может быть включен Навальный. По данным газеты, для обмена рассматриваются и другие российские оппозиционеры.
Навальный находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.
В начале августа Мосгорсуд вынес пятый обвинительный приговор оппозиционеру, назначив ему наказание по совокупности приговоров в виде 19 лишения свободы в колонии особого режима. Также Навального обязали выплатить штраф в размере 850 000 руб.