Захарова назвала спекуляцией данные о включении Навального в обмен с США

Навальный находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.