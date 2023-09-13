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Захарова назвала спекуляцией данные о включении Навального в обмен с США

Ведомости

Публикация газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Алексей Навальный (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) якобы рассматривается для обмена заключенными между Россией и США, является спекуляцией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге ВЭФ, трансляция которого шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального», – сказала она. Захарова подчеркнула, что тема обмена не может обсуждаться через американские газеты.

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10 сентября WSJ со ссылкой на источники среди чиновников нескольких стран сообщила, что в сделку обмена заключенными между США и РФ якобы может быть включен Навальный. По данным газеты, для обмена рассматриваются и другие российские оппозиционеры.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.

В начале августа Мосгорсуд вынес пятый обвинительный приговор оппозиционеру, назначив ему наказание по совокупности приговоров в виде 19 лишения свободы в колонии особого режима. Также Навального обязали выплатить штраф в размере 850 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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