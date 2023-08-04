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Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

Он признан виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма
Яна Суринская
Евгений Разумный / Ведомости

Московский городской суд вынес пятый обвинительный приговор Алексею Навальному (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает корреспондент «Ведомостей» из колонии строгого режима ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Владимирской области.

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Судья Андрей Суворов назначил ему наказание по совокупности приговоров в виде 19 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 850 000 руб.

Особый режим колонии отличается от строгого меньшим количеством свиданий с родственниками, передач, посылок, писем и другими ограничениями.

Судебный процесс проходил в колонии и по ходатайству прокурора Надежды Тихоновой был закрыт от представителей СМИ и слушателей.

На оглашение приговора Мосгорсуд допустил в исправительное учреждение несколько десятков журналистов.

Вместе с Навальным на скамье подсудимых был второй фигурант – технический директор его YouTube-проекта Даниэль Холодный. Ему Мосгорсуд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В ходе прений сторон гособвинитель Тихонова запрашивала для Навального 20 лет колонии, а для Холодного 10 лет.

После прений сторон у обвиняемых было право выступить в суде с последним словом.

Согласно приговору, Навальный признан виновным по шести статьям – об организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, создании НКО, посягающей на личность и права граждан, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий.

Свою вину Навальный категорически отрицает. Он находится в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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