Миронов обратился к Набиуллиной по поводу изменения ключевой ставки
Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов и его первый заместитель Олег Нилов отправили 14 сентября, накануне заседания совета директоров ЦБ РФ, письмо главе банка Эльвире Набиуллиной, в котором выразили «крайнюю обеспокоенность неоправданно высоким уровнем ключевой ставки в России».
«Высокая ключевая ставка сказывается крайне негативно на развитии отечественной промышленности и всей экономики нашей страны. Ее дальнейшее повышение может в еще большей степени усугубить условия развития отечественной промышленности», – говорится в их обращении («Ведомости» с ним ознакомились).
Центробанк России, решая задачу стабилизации валютного курса рубля, реализует не политику введения валютных ограничений, а реализует политику повышения стоимости кредитов и дальнейшего повышения издержек для российской экономики, считают депутаты.
При нынешнем уровне ключевой ставки для большинства российских промышленников снижена доступность кредитования, добавляют они. Вместе с тем именно рост промышленного производства является главным условием решения проблемы растущей инфляции.
Кроме того, стратегия постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от ограниченной целевой эмиссии бьет и по реальным доходам населения, по потребительскому спросу, по мелкому и среднему предпринимательству, а в итоге – по экономическому росту страны, отмечается в письме.
Депутаты просят рассмотреть предлагаемые ими меры: в частности, Банку России возобновить смягчение денежно-кредитной политики и обеспечить последовательное снижение ключевой ставки с целью постепенного снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня в пределах 4%; накануне принятия решений по ключевой ставке консультироваться с представителями профильных комитетов Госдумы; усилить банковский надзор за кредитной политикой коммерческих банков.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.