Миронов обратился к Набиуллиной по поводу изменения ключевой ставки

Кроме того, стратегия постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от ограниченной целевой эмиссии бьет и по реальным доходам населения, по потребительскому спросу, по мелкому и среднему предпринимательству, а в итоге – по экономическому росту страны, отмечается в письме.