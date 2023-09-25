Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Калашникова

Минобороны также опубликовало видео отражения атаки, на котором пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В ведомстве отметили, что Калашников «умело руководил своими подчиненными» и «принял на себя основной накал боя». Там добавили, что подразделение действовало, «как один организм», и подчеркнули, что никто из российских военнослужащих не отступил, «сохранив позиции и повергнув врага в бегство».