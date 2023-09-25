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Шойгу представил к званию Героя России замкомандира взвода Калашникова

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой». Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Военный представлен к награде «за мужество и героизм» при отражении атаки ВСУ у поселка Урожайное на южнодонецком направлении. Отмечается, что силы противника во время боя «в несколько раз» превосходили российские. 

Минобороны также опубликовало видео отражения атаки, на котором пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения, противостоят 12 штурмовикам ВСУ. В ведомстве отметили, что Калашников «умело руководил своими подчиненными» и «принял на себя основной накал боя». Там добавили, что подразделение действовало, «как один организм», и подчеркнули, что никто из российских военнослужащих не отступил, «сохранив позиции и повергнув врага в бегство». 

Ранее по теме: Минобороны сообщило об ударе по пунктам ВСУ

О бое под Урожайным Минобороны сообщило 25 сентября. По данным военного ведомства, украинские штурмовики дважды пытались атаковать российский опорный пункт, но так и не смогли пробить оборону. Ранее российские военнослужащие «за мужество и профессионализм» были удостоены орденами Мужества. Уточняется, что ранее Калашников был награжден медалью «За отвагу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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