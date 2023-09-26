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В парламенте Эстонии предложили Калининград называть Кенигсбергом

Ведомости

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам предложила рассмотреть вопрос использования названия Кенигсберг вместо Калининграда, следует из пресс-релиза эстонского парламента.

Председатель комитета Марко Михкельсон считает, что необходимо в эстонском языке отказаться от советского наименования города и использовать историческое. Он отметил, что такое решение уже приняли Латвия, Литва и Польша. При этом было предложено для российского города Кингиссепа в Ленинградской области использовать название Ямбург или Яама.

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Комиссия внесла этот вопрос на рассмотрении языковой комиссии Общества родного языка, которое определяет нормы эстонского языка. Планируется продолжить обсуждение этого вопроса в октябре.

Калининград был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кенигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кенигсбергом временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кенигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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