В парламенте Эстонии предложили Калининград называть Кенигсбергом
Комиссия Рийгикогу по иностранным делам предложила рассмотреть вопрос использования названия Кенигсберг вместо Калининграда, следует из пресс-релиза эстонского парламента.
Председатель комитета Марко Михкельсон считает, что необходимо в эстонском языке отказаться от советского наименования города и использовать историческое. Он отметил, что такое решение уже приняли Латвия, Литва и Польша. При этом было предложено для российского города Кингиссепа в Ленинградской области использовать название Ямбург или Яама.
Комиссия внесла этот вопрос на рассмотрении языковой комиссии Общества родного языка, которое определяет нормы эстонского языка. Планируется продолжить обсуждение этого вопроса в октябре.
Калининград был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кенигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе со своей столицей Кенигсбергом временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кенигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.