МИД России осудил нападение на бахрейнских военных
МИД России осудил нападение на бахрейнских военнослужащих и выступил против любых силовых действий, ведущих к человеческим жертвам, разрушениям социально-экономической инфраструктуры и подрывающих миротворческие усилия. Об этом сообщили на сайте ведомства.
По информации ведомства, 25 сентября беспилотники атаковали подразделение сил Арабской коалиции на саудовско-йеменской границе. Погибли двое бахрейнских военных, еще несколько человек получили ранения. Ответственность возложили на хуситское движение «Ансар Алла». Представители движения в свою очередь обвинили коалиционные силы в бомбардировке гражданских объектов в приграничной провинции Саада.
«Призываем противоборствующие стороны проявлять выдержку и воздерживаться от шагов, чреватых опасной эскалацией напряженности в зоне йеменского конфликта», – подчеркнули в МИДе.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что добиться стабилизации ситуации в Йемене можно только через диалог всех влиятельных военно-политических сил. В МИДе также настаивают на важности продолжения прямых саудовско-хуситских контактов для преодоления кризиса.
МИД Саудовской Аравии также призвал остановить поставки оружия движению хуситов «Ансар Алла» после нападения на бахрейнских военных на своей странице в соцсети X (ранее – Twitter).