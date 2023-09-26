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МИД России осудил нападение на бахрейнских военных

Ведомости

МИД России осудил нападение на бахрейнских военнослужащих и выступил против любых силовых действий, ведущих к человеческим жертвам, разрушениям социально-экономической инфраструктуры и подрывающих миротворческие усилия. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По информации ведомства, 25 сентября беспилотники атаковали подразделение сил Арабской коалиции на саудовско-йеменской границе. Погибли двое бахрейнских военных, еще несколько человек получили ранения. Ответственность возложили на хуситское движение «Ансар Алла». Представители движения в свою очередь обвинили коалиционные силы в бомбардировке гражданских объектов в приграничной провинции Саада.

«Призываем противоборствующие стороны проявлять выдержку и воздерживаться от шагов, чреватых опасной эскалацией напряженности в зоне йеменского конфликта», – подчеркнули в МИДе.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что добиться стабилизации ситуации в Йемене можно только через диалог всех влиятельных военно-политических сил. В МИДе также настаивают на важности продолжения прямых саудовско-хуситских контактов для преодоления кризиса.

МИД Саудовской Аравии также призвал остановить поставки оружия движению хуситов «Ансар Алла» после нападения на бахрейнских военных на своей странице в соцсети X (ранее – Twitter).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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