МИД России осудил нападение на бахрейнских военных

По информации ведомства, 25 сентября беспилотники атаковали подразделение сил Арабской коалиции на саудовско-йеменской границе. Погибли двое бахрейнских военных, еще несколько человек получили ранения. Ответственность возложили на хуситское движение «Ансар Алла». Представители движения в свою очередь обвинили коалиционные силы в бомбардировке гражданских объектов в приграничной провинции Саада.