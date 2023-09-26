Англия отказалась проводить встречи с российскими юниорскими сборными

Все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после начала спецоперации на Украине. 26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».