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Англия отказалась проводить встречи с российскими юниорскими сборными

Ведомости

Английская футбольная ассоциация отказалась играть с юношескими сборными России, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об их возвращении в этом сезоне. Об этом сообщила The Times.

«Наша позиция остается неизменной», – заявили в ассоциации, выступив против возвращения России в число участников соревнований УЕФА.

Все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после начала спецоперации на Украине. 26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».

Теперь перед союзом стоит задача найти способ восстановления российских мужских и женских юношеских команд в европейских соревнованиях, даже если жеребьевка уже состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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