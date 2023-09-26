Англия отказалась проводить встречи с российскими юниорскими сборными
Английская футбольная ассоциация отказалась играть с юношескими сборными России, несмотря на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об их возвращении в этом сезоне. Об этом сообщила The Times.
«Наша позиция остается неизменной», – заявили в ассоциации, выступив против возвращения России в число участников соревнований УЕФА.
Все российские команды были отстранены от участия в европейских соревнованиях после начала спецоперации на Украине. 26 сентября исполнительный комитет УЕФА принял решение о частичной реинтеграции российского футбола, заявив, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых».
Теперь перед союзом стоит задача найти способ восстановления российских мужских и женских юношеских команд в европейских соревнованиях, даже если жеребьевка уже состоялась.