Госдума одобрила в первом чтении поправки о наказании за пропаганду экстремизма

В ст. 280 УК предлагается добавить два примечания о том, что понимается под публичным оправданием экстремизма. Речь идет о публичном заявлении, в котором идеология и практика экстремизма признаются «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Под пропагандой экстремизма же будет пониматься распространение материалов или информации, направленных на формирование у человека «идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».