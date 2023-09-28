Газета
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки о наказании за пропаганду экстремизма

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду идеологии экстремизма.

Пакет поправок в ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) внесли в июле этого года депутаты от фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Эрнест Валеев и Андрей Картаполов. В соответствии с поправками за публичное оправдание или пропаганду экстремизма будет грозить до пяти лет лишения свободы наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В ст. 280 УК предлагается добавить два примечания о том, что понимается под публичным оправданием экстремизма. Речь идет о публичном заявлении, в котором идеология и практика экстремизма признаются «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Под пропагандой экстремизма же будет пониматься распространение материалов или информации, направленных на формирование у человека «идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности». 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», – комментировал ранее поправки Пискарев.

Законопроект, пояснил депутат, стал реакцией в том числе на пропаганду массовых убийств в учебных заведениях и детских садах.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указали на возросшее число вопиющих случаев таких убийств, например в Керчи, Казани и Ижевске. Массшутинг, считают депутаты, «приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных