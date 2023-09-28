Госдума одобрила в первом чтении поправки о наказании за пропаганду экстремизма
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за публичное оправдание или пропаганду идеологии экстремизма.
Пакет поправок в ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) внесли в июле этого года депутаты от фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Эрнест Валеев и Андрей Картаполов. В соответствии с поправками за публичное оправдание или пропаганду экстремизма будет грозить до пяти лет лишения свободы наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В ст. 280 УК предлагается добавить два примечания о том, что понимается под публичным оправданием экстремизма. Речь идет о публичном заявлении, в котором идеология и практика экстремизма признаются «правильными, нуждающимися в поддержке и подражании». Под пропагандой экстремизма же будет пониматься распространение материалов или информации, направленных на формирование у человека «идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».
«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», – комментировал ранее поправки Пискарев.
Законопроект, пояснил депутат, стал реакцией в том числе на пропаганду массовых убийств в учебных заведениях и детских садах.
В пояснительной записке к законопроекту авторы указали на возросшее число вопиющих случаев таких убийств, например в Керчи, Казани и Ижевске. Массшутинг, считают депутаты, «приобретает масштабы, сравнимые с экстремизмом».