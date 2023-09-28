Матвиенко: Парламентский форум БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге
X Парламентский форум БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении к участникам IX Парламентского форума БРИКС в ЮАР.
«Осенью 2024 г. в Санкт-Петербурге в увязке с саммитом БРИКС, который планируется провести в Казани, состоится X Парламентский форум БРИКС», – сказала спикер Совфеда.
Матвиенко подчеркнула, что российское председательство БРИКС в 2024 г. – почетная и ответственная миссия. Оно пройдет под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Программа насчитывает около 200 мероприятий, особенно насыщенной будет повестка сферах здравоохранения и ядерной медицины, образования и науки, инноваций и справедливого трансферта технологий, развития цифровой экономики и искусственного интеллекта, а также сбережения и приумножения мирового культурного наследия.
«Считаем, что в рамках БРИКС необходимо продолжать на законодательном уровне создавать все условия для диверсификации цепочек поставок, дедолларизации и перехода на национальные валюты во взаимных расчетах», – подчеркнула Матвиенко.
В январе 2024 г. к работе БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Матвиенко призвала коллег оказать максимальную поддержку шести новым государствам-членам БРИКС.
3 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита БРИКС в 2024 г. Председателем оргкомитета по обеспечению председательства России в БРИКС назначили помощника президента Юрия Ушакова.