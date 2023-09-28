Матвиенко: Парламентский форум БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге

Матвиенко подчеркнула, что российское председательство БРИКС в 2024 г. – почетная и ответственная миссия. Оно пройдет под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Программа насчитывает около 200 мероприятий, особенно насыщенной будет повестка сферах здравоохранения и ядерной медицины, образования и науки, инноваций и справедливого трансферта технологий, развития цифровой экономики и искусственного интеллекта, а также сбережения и приумножения мирового культурного наследия.