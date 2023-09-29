Свердловский министр напомнил жителям про «Маугли» после жалоб на качество воды
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал возмущенных жителей перечитать повесть Редьярда Кипплинга о Маугли. Такую рекомендацию в ответ на сообщение о том, что из кранов в городе Первоуральске течет грязная вода, он дал в комментариях на своей странице во «ВКонтакте».
«Советую перечитать книгу “Маугли”. Там во время <...> засухи даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление», – написал Смирнов.
Чиновник также отметил, что люди платят «копейки» за водоснабжение. По словам министра, «качество напрямую зависит от стоимости». Тем, кто платит «в сотни раз меньше», не стоит ожидать высокого качества, добавил Смирнов.
В конце августа из-за обмеления питьевого Верхне-Шайтанского пруда в Первоуральске объявили режим повышенной готовности. Пресс-служба мэрии сообщала, что в городе создали оперативный штаб с участием гидрологов для стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой.