Свердловский министр напомнил жителям про «Маугли» после жалоб на качество воды

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал возмущенных жителей перечитать повесть Редьярда Кипплинга о Маугли. Такую рекомендацию в ответ на сообщение о том, что из кранов в городе Первоуральске течет грязная вода, он дал в комментариях на своей странице во «ВКонтакте».