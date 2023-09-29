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Свердловский министр напомнил жителям про «Маугли» после жалоб на качество воды

Ведомости

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал возмущенных жителей перечитать повесть Редьярда Кипплинга о Маугли. Такую рекомендацию в ответ на сообщение о том, что из кранов в городе Первоуральске течет грязная вода, он дал в комментариях на своей странице во «ВКонтакте».

«Советую перечитать книгу “Маугли”. Там во время <...> засухи даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске – пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление», – написал Смирнов.

Чиновник также отметил, что люди платят «копейки» за водоснабжение. По словам министра, «качество напрямую зависит от стоимости». Тем, кто платит «в сотни раз меньше», не стоит ожидать высокого качества, добавил Смирнов.

В конце августа из-за обмеления питьевого Верхне-Шайтанского пруда в Первоуральске объявили режим повышенной готовности. Пресс-служба мэрии сообщала, что в городе создали оперативный штаб с участием гидрологов для стабилизации ситуации с обеспечением жителей города водой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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