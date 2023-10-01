Вице-спикер Толстой призвал присоединить к России четыре украинские области

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов»,— написал Толстой в своем Telegram-канале.