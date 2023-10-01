Вице-спикер Толстой призвал присоединить к России четыре украинские области
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна присоединить четыре украинских региона — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. По словам политика, это необходимо сделать, потому что там «живут русские люди».
«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов»,— написал Толстой в своем Telegram-канале.
30 сентября 2022 г. президент России и руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. По указу президента, этот день в стране считается праздником.