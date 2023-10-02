Верховный суд США отклонил требование дисквалифицировать Трампа на выборах
Верховный суд США не стал рассматривать требование о дисквалификации бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2024 г. в соответствии с конституционным положением, запрещающим занимать государственные должности тем, кто «участвовал в мятеже или восстании». Об этом сообщает Reuters.
В дисквалификации Трампа настаивал налоговый консультант из Техаса Джон Энтони Кастро, который давно претендует на выдвижение в президенты от Республиканской партии. Кастро назвал действия Трампа, связанные с нападением на Капитолий США 6 января 2021 г. сторонников тогдашнего президента, мятежом.
Иск, поданный Кастро, требовал признать Трампа неправомочным занимать государственные должности и запретить ему подавать заявки на включение в избирательные бюллетени в любом штате США. Кастро утверждал, что Трамп оказал «помощь или утешение» мятежникам, заявив, что в случае переизбрания он рассмотрит возможность их помилования.
Суд в Вашингтоне назначил на 4 марта 2024 г. начало процесса над Трампом по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 г. со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Разбирательство начнется за день до «супервторника», когда в США пройдут предварительные выборы по штатам, на которых фактически будут определены кандидаты от каждой партии.