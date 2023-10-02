Верховный суд США отклонил требование дисквалифицировать Трампа на выборах

Суд в Вашингтоне назначил на 4 марта 2024 г. начало процесса над Трампом по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 г. со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Разбирательство начнется за день до «супервторника», когда в США пройдут предварительные выборы по штатам, на которых фактически будут определены кандидаты от каждой партии.