Суд назначил на 4 марта начало процесса над Трампом по делу о штурме Капитолия

Reuters обратило внимание, что таким образом в течение президентской гонки Трампу придется предстать перед судом как минимум по трем уголовным делам. 25 марта 2024 г. назначено судебное заседание по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а 20 мая того же года – по делу о хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.