Суд назначил на 4 марта начало процесса над Трампом по делу о штурме Капитолия
Суд в Вашингтоне назначил на 4 марта 2024 г. начало процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 г. со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Окружной судья Таня Чуткан отклонила ходатайство защиты о переносе начала процесса на апрель 2026 г. Вместе с тем она отказала и обвинению начать рассмотрение дела в январе 2024 г. Решение Чуткан аргументировала тем, что «общественность имеет право на быстрое и эффективное решение этого вопроса». Трамп на слушаниях 28 августа не присутствовал.
Как отмечает Reuters, разбирательство начнется за день до «супервторника», когда в США пройдут предварительные выборы по штатам, на которых фактически будут определены кандидаты от каждой партии. Агентство указывает на данные социологических опросов, согласно которым Трамп опережает соперников.
AP пишет, что если назначенная дата судебного заседания не изменится, это будет означать, что экс-президенту придется совмещать предвыборную кампанию и выступление в суде. Чуткан подчеркнула, что дата начала процесса не должна зависеть «от личных или профессиональных обязательств подсудимого».
Reuters обратило внимание, что таким образом в течение президентской гонки Трампу придется предстать перед судом как минимум по трем уголовным делам. 25 марта 2024 г. назначено судебное заседание по делу о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс, а 20 мая того же года – по делу о хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.
Дата суда по четвертому уголовному делу против Трампа еще не назначена. 15 августа большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило политику обвинение в попытке добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. Вместе с Трампом по делу проходят еще 18 человек. Помимо рэкета, всех 19 подсудимых обвиняют в даче ложных показаний, подстрекательстве государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, давлении на свидетелей и др.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 г. Трамп объявил об участии в гонке в ноябре 2022 г. Экс-президент ранее обвинил действующего президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии в использовании судебной системы для достижения своих политических целей.