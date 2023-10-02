Неизвестный снайпер обстрелял российско-азербайджанский патруль в Карабахе
Неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль из снайперского оружия в Нагорном Карабахе. Случай нарушения режима прекращения огня зафиксировали в городе Степанакерт, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводится разбирательство», – уточнило ведомство.
Минобороны также отметило, что под контролем российских миротворцев ко 2 октября в Нагорном Карабахе сдали 76 бронемашин, 92 военных автомобиля, 111 средств ПВО, более 6300 единиц стрелкового и противотанкового оружия, около 14,4 млн боеприпасов, а также 95 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 19 сентября – в этот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» на территории непризнанной республики. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.