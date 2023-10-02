Единые электронные визы на въезд в Россию в сентябре оформили 39 500 иностранцев

Всего визы по программе ЕЭВ доступны для граждан 55 государств, в их числе – Иран, Вьетнам, а также страны Евросоюза. ЕЭВ можно получить для туристического, гуманитарного или делового визита. Разрешение действует в течение 60 дней со дня оформления, а срок пребывания в России по документу составляет 16 суток со дня въезда. Для получения визы документы нужно подать не позднее, чем за четыре дня до визита в Россию.