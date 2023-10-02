Единые электронные визы на въезд в Россию в сентябре оформили 39 500 иностранцев
Более 39 500 иностранцев подали заявки на оформление единой электронной визы (ЕЭВ) в Россию в сентябре. За второй месяц действия проекта число заявителей увеличилось на 30%, сообщается в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.
Выдача ЕЭВ в России началась 1 августа. За первый неполный месяц действия проекта иностранцы получили более 31 000 виз. По данным департамента, больше всего разрешений на въезд в страну по ЕЭВ запросили граждане Китая, Германии, Турции, Эстонии и Индии.
«Ведется работа по расширению количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется ЕЭВ. Так, в ближайшее время будет предоставлена возможность выбора китайского языка», – отметили в ведомстве.
Всего визы по программе ЕЭВ доступны для граждан 55 государств, в их числе – Иран, Вьетнам, а также страны Евросоюза. ЕЭВ можно получить для туристического, гуманитарного или делового визита. Разрешение действует в течение 60 дней со дня оформления, а срок пребывания в России по документу составляет 16 суток со дня въезда. Для получения визы документы нужно подать не позднее, чем за четыре дня до визита в Россию.