СБУ задержала мэра Сум и его подчиненного при получении взятки 1,4 млн гривен
Мэра Сум и директора городского департамента инфраструктуры задержали за при получении взятки в размере 1,4 млн гривен ($38 096 по курсу на 2 октября). Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
«Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Задокументировано, что они "обложили данью" местную компанию, занимавшуюся вывозом мусора. Фигуранты потребовали с предпринимателя 2,13 млн гривен», – уточнила СБУ.
По данным ведомства, мэр и глава департамента инфраструктуры в случае отказа платить «дань» угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса. Меру пресечения для чиновников определят позже, добавили в СБУ.
В открытых источниках сообщается, что мэром Сум с 2014 г. является Александр Лысенко. Должность главы департамента инфраструктуры города занимает Александр Журба.
Ранее СБУ сообщила, что украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили обвинение в мошенничестве и незаконном выводе средств. По данным следствия, он вывел за границу более 500 млн гривен ($13,6 млн) в течение семи лет.