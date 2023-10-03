Айшат Кадырова стала народным артистом Чеченской Республики
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила звание народного артиста республики. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.
«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание "Народный артист Чеченской Республики"», – отметил глава Чечни.
Награждение прошло в грозненском Дворце торжеств. Кадыров также вручил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» певице Элине Муртазовой и сообщил о присвоении звания заслуженного работника культуры Чечни первому замглавы минкульта республики Мерет Бейсаровой. Еще он передал награду от президента Владимира Путина чеченскому артисту Валиду Гадаеву. Ранее его удостоили звания заслуженного артиста Российской Федерации.
Днем ранее глава Чечни сообщил, что Айшат Кадырова может стать заместителем председателя правительства республики по социальному блоку. Ее кандидатуру предложил председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры. Кадыров отметил, что поддержал это предложение.