Айшат Кадырова стала народным артистом Чеченской Республики

Награждение прошло в грозненском Дворце торжеств. Кадыров также вручил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» певице Элине Муртазовой и сообщил о присвоении звания заслуженного работника культуры Чечни первому замглавы минкульта республики Мерет Бейсаровой. Еще он передал награду от президента Владимира Путина чеченскому артисту Валиду Гадаеву. Ранее его удостоили звания заслуженного артиста Российской Федерации.