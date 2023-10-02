Айшат Кадырова может стать зампредом правительства Чечни

Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой 24 года. Она стала министром культуры республики в октябре 2021 г. С сентября 2020 г. занимала должность первого замминистра культуры республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 г. является директором модного дома Firdaws. Кадырова внесена в санкционные списки США, ЕС и Японии.