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Айшат Кадырова может стать зампредом правительства Чечни

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Министр культуры Чечни Айшат Кадырова можеть стать заместителем председателя правительства республики по социальному блоку. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Предложение о назначении внес председатель правительства ЧР Муслим Хучиев. Бывший вице-премьер Чечни Муса Дадаев возглавит в дальнейшем министерство культуры. Кадыров поддержал предложение.

«Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального минкульта, накопила опыт работы. Муса Дадаев также зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении», – прокомментировал глава Чечни.

Старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой 24 года. Она стала министром культуры республики в октябре 2021 г. С сентября 2020 г. занимала должность первого замминистра культуры республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 г. является директором модного дома Firdaws. Кадырова внесена в санкционные списки США, ЕС и Японии.

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