Захарова: Россия заявила протест после японо-американских учений у границы РФ
РФ заявила решительный протест посольству Японии в России по поводу проведения совместных с США учений вблизи российской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, масштабные японо-американские военные учения прошли на острове Хоккайдо с 14 по 23 сентября в непосредственной близости от границ России. Аналогичные маневры планируются в конце октября – декабре 2023 г.
Японской стороне указали на «категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей» России, в том числе совместно со странами – членами НАТО, подчеркнула официальный представитель МИДа.
«Также мы предупредили, что безответственная политика администрации Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», – добавила Захарова.
7 августа российское внешнеполитическое ведомство выразило протест посольству Японии в Москве после того, как в Токио прошла встреча «Форума свободных народов постРоссии» (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России). В МИДе подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, дав согласие на проведение встречи, «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России».