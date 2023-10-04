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Захарова: Россия заявила протест после японо-американских учений у границы РФ

Ведомости

РФ заявила решительный протест посольству Японии в России по поводу проведения совместных с США учений вблизи российской границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, масштабные японо-американские военные учения прошли на острове Хоккайдо с 14 по 23 сентября в непосредственной близости от границ России. Аналогичные маневры планируются в конце октября – декабре 2023 г.

Японской стороне указали на «категорическую недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей» России, в том числе совместно со странами – членами НАТО, подчеркнула официальный представитель МИДа.

«Также мы предупредили, что безответственная политика администрации Кисиды ставит Японию на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», – добавила Захарова.

7 августа российское внешнеполитическое ведомство выразило протест посольству Японии в Москве после того, как в Токио прошла встреча «Форума свободных народов постРоссии» (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России). В МИДе подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, дав согласие на проведение встречи, «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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