Захарова: Россия заявила протест после японо-американских учений у границы РФ

7 августа российское внешнеполитическое ведомство выразило протест посольству Японии в Москве после того, как в Токио прошла встреча «Форума свободных народов постРоссии» (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России). В МИДе подчеркнули, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды, дав согласие на проведение встречи, «продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России».