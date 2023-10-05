ФТС сообщила о задержании сотрудника ОПК за контрабанду военной продукции
Сотрудники ФТС России задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который незаконно отправил за рубеж военную продукцию на сумму 31 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.
«Таможенники задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, организовавшего канал контрабанды военной продукции. Москвич отправил в страны Европы, США и Японию более 500 посылок на 31 млн руб.», – сказано в сообщении.
По информации ФТС, вместе с сообщником, который сейчас находится в Великобритании, задержанный создал интернет-магазин, через который в течение двух лет продавал «товары военного назначения российского и советского образца». Сообщник инженера занимался приемом заказов на товар и оплату. Подельник принимал заказы на товар и оплату.
Среди отправленной продукции – транспортные модульные жилеты, камуфляжные ранцы, противоосколочные очки, светосигнальные фонари и др. При этом в некоторых из посылок были обнаружены записки против спецоперации.
В отношении задержанного возбудили 12 уголовных дел, сейчас он находится под домашним арестом. В его домах, квартирах и машине были проведены обыски, где правоохранители нашли продукцию военного назначения, книги по немецкой техники времен Великой Отечественной войны и модели танков с нацистской символикой.