ФТС сообщила о задержании сотрудника ОПК за контрабанду военной продукции

По информации ФТС, вместе с сообщником, который сейчас находится в Великобритании, задержанный создал интернет-магазин, через который в течение двух лет продавал «товары военного назначения российского и советского образца». Сообщник инженера занимался приемом заказов на товар и оплату. Подельник принимал заказы на товар и оплату.