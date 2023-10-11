Песков: Россия будет ожидать подробные данные об инциденте на Balticconnector
Россия будет ожидать более подробную информацию о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожные новости, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы. Я имею в виду известные атаки против трубопроводов “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”, поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию», – сказал он.
Днем 8 октября финский Gasgrid сообщил о падении давления в морском газопроводе в ночное время. По информации компании, причиной могла стать утечка. Позже правительство Финляндии допустило, что утечка могла произойти в результате преднамеренного действия.
10 октября финский телеканал Yle со ссылкой на источник сообщил, что утечка на газопроводе не является случайностью. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что газопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», писало агентство Reuters.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. После этого президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях Запад. Изначально Германия, Швеция и Дания планировали провести совместное расследование с Россией, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, однако не назвала ответственных за произошедшее.