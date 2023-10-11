Песков: Россия будет ожидать подробные данные об инциденте на Balticconnector

«Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожные новости, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы. Я имею в виду известные атаки против трубопроводов “Северный поток – 1” и “Северный поток – 2”, поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию», – сказал он.