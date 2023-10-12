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Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом в 2023 году

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, пишет ТАСС. Это первый иностранный визит российского лидера в 2023 г. 

Он пробудет в Киргизии до 13 октября. 12 октября в Бишкеке состоятся двусторонние переговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях, сообщили в Кремле. Там добавили, что также будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов. 

В этот день Путин и Жапаровов примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В четверг у российского президента также запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

Первый зарубежный визит Путина в этом году состоится в Киргизию 12-13 октября

Президент примет участие в совете глав государств СНГ

13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран СНГ подведут итоги работы в 2023 г., обозначат новые направления и обсудят международные и региональные темы, уточняли в Кремле. По итогам заседания будет подписан пакет документов. 

В этот же день Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. При этом в Бишкеке у Путина не планируется двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, о чем несколько недель назад говорил глава республики, уточнил накануне помощник президента Юрий Ушаков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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