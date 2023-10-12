Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом в 2023 году
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию, пишет ТАСС. Это первый иностранный визит российского лидера в 2023 г.
Он пробудет в Киргизии до 13 октября. 12 октября в Бишкеке состоятся двусторонние переговоры Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений и союзничества в различных областях, сообщили в Кремле. Там добавили, что также будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.
В этот день Путин и Жапаровов примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В четверг у российского президента также запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран СНГ подведут итоги работы в 2023 г., обозначат новые направления и обсудят международные и региональные темы, уточняли в Кремле. По итогам заседания будет подписан пакет документов.
В этот же день Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. При этом в Бишкеке у Путина не планируется двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, о чем несколько недель назад говорил глава республики, уточнил накануне помощник президента Юрий Ушаков.