Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом в 2023 году

В этот же день Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. При этом в Бишкеке у Путина не планируется двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, о чем несколько недель назад говорил глава республики, уточнил накануне помощник президента Юрий Ушаков.