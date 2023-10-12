Киргизия ратифицировала соглашение с Россией об объединенной системе ПВО

Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В августе того же года соглашение было подписано в Москве. В соответствии с ним для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. Соглашение было заключено на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичные периоды при отсутствии возражений у сторон. В мае 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о его ратификации.