Киргизия ратифицировала соглашение с Россией об объединенной системе ПВО
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран. Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов», – говорится в сообщении.
Ратификация соглашения подтверждает приверженность Бишкека к укреплению стратегических отношений с Москвой, а также способствует сотрудничеству двух стран в области обороны и безопасности.
Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В августе того же года соглашение было подписано в Москве. В соответствии с ним для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. Соглашение было заключено на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичные периоды при отсутствии возражений у сторон. В мае 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о его ратификации.
Парламент Киргизии 11 октября, накануне визита Путина, рассмотрел и принял законопроект о ратификации соглашения. Участок, уточнили в парламенте, выделят рядом с российской авиабазой в городе Кант.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО. «Это очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан, помимо союзнических отношений, мы еще входим во много общих интеграционных объединений», – рассказал он 12 октября.
12 октября в Бишкеке прошли переговоры Путина и Жапарова. Лидеры двух стран также приняли участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. 13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.