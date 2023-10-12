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Киргизия ратифицировала соглашение с Россией об объединенной системе ПВО

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения с Россией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Создание объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран. Это также повысит безопасность и защиту национальных интересов», – говорится в сообщении.

Ратификация соглашения подтверждает приверженность Бишкека к укреплению стратегических отношений с Москвой, а также способствует сотрудничеству двух стран в области обороны и безопасности.

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Правительство России одобрило подготовленный Минобороны и МИДом проект соглашения об объединенной системе ПВО с Киргизией в июле 2022 г. В августе того же года соглашение было подписано в Москве. В соответствии с ним для размещения российских сил Киргизия безвозмездно на срок действия соглашения выделит России 5 га земли. Соглашение было заключено на пять лет с возможностью автоматического продления на аналогичные периоды при отсутствии возражений у сторон. В мае 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о его ратификации.

Парламент Киргизии 11 октября, накануне визита Путина, рассмотрел и принял законопроект о ратификации соглашения. Участок, уточнили в парламенте, выделят рядом с российской авиабазой в городе Кант.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим достижением соглашение с Киргизией об объединенной системе ПВО. «Это очень важно, учитывая, что Россия и Кыргызстан, помимо союзнических отношений, мы еще входим во много общих интеграционных объединений», – рассказал он 12 октября.

12 октября в Бишкеке прошли переговоры Путина и Жапарова. Лидеры двух стран также приняли участие в мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. 13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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