Латвия планирует закрыть пункты пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с РФ
Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения об остановке деятельности контрольно-пропускных пунктов «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией. Об этом сообщил объединенный портал общественных СМИ Латвии Rus.LSM.lv.
Действие этих пунктов пропуска может остановиться с 16 октября. Русскоязычный портал латвийских новостей Mixnews поясняет, что эти действия станут ответом на решение правительства РФ ограничить возможность въезда в Россию граждан Украины двумя пунктами пропуска, одним из которых является пункт пропуска «Виентули» на латвийско-российской границе.
Латвийское МВД считает, что это решение может существенно нарушить общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности.
Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины с 16 октября. Украинцы смогут въезжать в Россию через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево». Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.