Латвия планирует закрыть пункты пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с РФ

Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины с 16 октября. Украинцы смогут въезжать в Россию через автомобильный пункт «Лудонка» в Псковской области и московский аэропорт «Шереметьево». Порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.