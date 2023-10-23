Минобороны сообщило об отражении 29 атак ВСУ за сутки
Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки отразили в общей сложности 29 атак на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Чаще всего противник предпринимал попытки атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, там было отбито 12 атак ВСУ. На Купянском направлении российские военные отразили девять атак, на Запорожском – семь. Еще одна атака ВСУ была отбита на Донецком направлении.
В Харьковской области ВС РФ пресекли деятельность группы украинских диверсантов. Также склады боеприпасов противника были уничтожены в ДНР и Харьковской области. Кроме того, российские военные поразили три пункта управления ВСУ – в районах Уманского и Серебрянки ДНР, а также Ингульца Херсонской области.
Всего в зоне спецоперации за сутки средствами ПВО было сбито 19 беспилотников противника.
22 октября Минобороны сообщало, что ПВО поразила за сутки три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25. Также российские силы перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган». Всего за сутки было перехвачено 30 дронов противника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Российские власти неоднократно говорили о провале украинского контрнаступления.
В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 508 самолетов, 253 вертолета, более 12 800 танков и других боевых бронированных машин, свыше 8100 беспилотников и другой военной техники и вооружений ВСУ.