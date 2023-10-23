Минобороны сообщило об отражении 29 атак ВСУ за сутки

Чаще всего противник предпринимал попытки атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, там было отбито 12 атак ВСУ. На Купянском направлении российские военные отразили девять атак, на Запорожском – семь. Еще одна атака ВСУ была отбита на Донецком направлении.