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Минобороны сообщило об отражении 29 атак ВСУ за сутки

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки отразили в общей сложности 29 атак на разных направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Чаще всего противник предпринимал попытки атаковать российские позиции на Краснолиманском направлении, там было отбито 12 атак ВСУ. На Купянском направлении российские военные отразили девять атак, на Запорожском – семь. Еще одна атака ВСУ была отбита на Донецком направлении.

В Харьковской области ВС РФ пресекли деятельность группы украинских диверсантов. Также склады боеприпасов противника были уничтожены в ДНР и Харьковской области. Кроме того, российские военные поразили три пункта управления ВСУ – в районах Уманского и Серебрянки ДНР, а также Ингульца Херсонской области.

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Всего в зоне спецоперации за сутки средствами ПВО было сбито 19 беспилотников противника.  

22 октября Минобороны сообщало, что ПВО поразила за сутки три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25. Также российские силы перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган». Всего за сутки было перехвачено 30 дронов противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Российские власти неоднократно говорили о провале украинского контрнаступления. 

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 508 самолетов, 253 вертолета, более 12 800 танков и других боевых бронированных машин, свыше 8100 беспилотников и другой военной техники и вооружений ВСУ.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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