Минобороны заявило о четырех сбитых самолетах ВС Украины
Российские средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Средства ПВО сбили три МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Днепропетровской и Харьковской областей, уточнили в оборонном ведомстве. Самолет Су-25 был сбит северо-западнее Донецка. Другие авиационные средства поражения уничтожили на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, их количество не уточняется.
Кроме того, российские силы перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
Ранее Минобороны сообщило о четырех украинских сбитых самолетах и одном вертолете в зоне спецоперации. 20 октября в ведомстве также заявили, что ВВС Украины с начала российской спецоперации потеряли уже 500 самолетов. Минобороны тогда рассказало о семи за сутки сбитых украинских Миг-29.