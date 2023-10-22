Минобороны заявило о четырех сбитых самолетах ВС Украины

Ранее Минобороны сообщило о четырех украинских сбитых самолетах и одном вертолете в зоне спецоперации. 20 октября в ведомстве также заявили, что ВВС Украины с начала российской спецоперации потеряли уже 500 самолетов. Минобороны тогда рассказало о семи за сутки сбитых украинских Миг-29.