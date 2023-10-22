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Минобороны заявило о четырех сбитых самолетах ВС Украины

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны сбили за последние сутки три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

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Средства ПВО сбили три МиГ-29 воздушных сил Украины в районах Днепропетровской и Харьковской областей, уточнили в оборонном ведомстве. Самолет Су-25 был сбит северо-западнее Донецка. Другие авиационные средства поражения уничтожили на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, их количество не уточняется. 

Кроме того, российские силы перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган». 

Ранее Минобороны сообщило о четырех украинских сбитых самолетах и одном вертолете в зоне спецоперации. 20 октября в ведомстве также заявили, что ВВС Украины с начала российской спецоперации потеряли уже 500 самолетов. Минобороны тогда рассказало о семи за сутки сбитых украинских Миг-29.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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