«Хамас» высоко оценил позицию России по резолюции США в СБ ООН

Также на заседании Совбеза не был принят и российский вариант резолюции. По словам Небензи, он составлен на основе «апробированного гуманитарного языка и вобрал наиболее полезные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов». Вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две. Еще девять делегаций воздержались от голосования.