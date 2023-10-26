«Хамас» высоко оценил позицию России по резолюции США в СБ ООН
Палестинская группировка «Хамас» высоко оценила позицию России и Китая за использование право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США по конфликту на Ближнем Востоке, следует из заявления главы политбюро группировки Исмаила Хания в Telegram-канале.
«Глава политбюро высоко оценивает позицию России и Китая в Совете Безопасности и их срыв американской резолюции, ориентированной на оккупацию», – говорится в сообщении.
Хания также выразил признательность странам, которые «призвали положить конец агрессии против палестинского народа в Газе». Он призвал международное сообщество «обязать оккупантов уважать нормы прав человека».
Россия и Китай на заседании Совбеза ООН 25 октября наложили вето на американский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Также против выступили ОАЭ. Подержали документ 10 стран, воздержались от голосования две делегации.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что проект США «насыщен политизированными, неуместными и крайне сомнительными положениями». В ООН пояснили, что в варианте США подчеркивается право любой страны на самооборону. Там также предлагается объявить «гуманитарные паузы». Как уточнили в ООН, американский вариант не содержит призыва о прекращении огня.
Также на заседании Совбеза не был принят и российский вариант резолюции. По словам Небензи, он составлен на основе «апробированного гуманитарного языка и вобрал наиболее полезные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов». Вариант Москвы поддержали четыре страны, против проголосовали две. Еще девять делегаций воздержались от голосования.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ОАЭ – единственный представитель арабских государств в Совбезе ООН – проголосовали против американского проекта и за российский. По его мнению, это указывает на то, «чей проект на самом деле направлен на установление мира в регионе».